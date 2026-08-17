Как российские партии готовятся к выборам в Госдуму

Главным событием прошедшей недели стало снятие с выборов федерального списка «Яблока»: такое решение Верховный суд принял 10 августа после почти десятичасового заседания. Поводами для него стали иностранное финансирование, не оплаченная из избирательного фонда агитация в социальных медиа и нарушение авторских прав. В частности, суд подтвердил нарушение запрета на прием пожертвований от юридических и физических лиц, получавших ранее средства из-за рубежа, а также посчитал многочисленные публикации о «Яблоке» в соцсетях и мессенджерах рекламой, оплаченной не из средств избирательного фонда. Кроме того, в вину партийцам было поставлено использование на сайте «Яблока» цитат и изображений (включая картинку, сгенерированную при помощи ChatGPT) без разрешения правообладателей.

По мнению ряда экспертов, это решение, если оно вступит в силу (апелляция назначена на 17 августа), может иметь серьезные последствия и для других участников выборов, ведь нейросети используют многие кандидаты и партии, да и публикации третьих лиц в соцсетях контролировать невозможно.

Что же касается «непрямого» иностранного финансирования, то «Яблоко» уже сообщило, что обнаружило среди официальных спонсоров всех пяти парламентских партий и «Родины» немало организаций, которые имеют иностранных заказчиков и зарубежные контракты и, таким образом, также получают средства из-за рубежа.

Помимо «яблочников», регистрации может лишиться и известный представитель КПРФ. 14 августа Самарский облсуд снял с выборов по одномандатному округу депутата Госдумы Михаила Матвеева, которого оппоненты тоже обвинили в нарушении авторских прав: по их мнению, он незаконно использовал в агитации не только фотографии, но и шрифты от Microsoft. Причем, как и в случае с «Яблоком», суд признал агитацией публикации, размещенные в интернете задолго до начала агитационного периода, поскольку на них вели гиперссылки с предвыборного сайта коммуниста. Депутат, известный как яростный борец против незаконной миграции, готовит апелляцию.

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