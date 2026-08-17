К тушению природного пожара в Крыму привлекли больше 300 человек
Природный пожар охватил крымский горный хребет Тепе-Оба на южном берегу полуострова. Огонь распространился на площадь 70 га, в том числе 25 га леса, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
На месте работают сотрудники министерства, спасатели специализированного горного отряда, специалисты лесоохотничьих хозяйств и волонтеры. Всего к тушению привлечено 331 человек и 80 единиц техники, включая водовозы и беспилотники.
Власти организовали три боевых участка. Пожарные и добровольцы тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей, тракторы вспахивают землю по периметру, чтобы остановить распространение огня. Добровольцы подвозят воду в труднодоступные места на мотоциклах.
Пожары на природной растительности в Крыму распространены, и для их тушения регулярно привлекаются значительные силы и средства. Например, 27 июня 2026 года на южном берегу Крыма у подножия горы Ай-Петри произошел лесной пожар на площади 3,2 гектара, для ликвидации которого было задействовано 98 человек и 24 единицы техники. Ранее, 14 сентября 2025 года, в поселке Орджоникидзе загорелась сухая растительность, площадь пожара достигла 20 гектаров, и в тушении участвовали 135 человек и 32 единицы техники.
В сентябре 2025 года в Симферопольском районе Крыма вблизи села Камышинка горела сухая растительность на площади 150 гектаров. Для тушения огня были привлечены 133 сотрудника и 30 единиц спецтехники, включая вертолет Ми-8 МЧС России, который сбросил 15 тонн воды. В августе 2025 года между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе также произошел пожар, охвативший около 70 гектаров сухой растительности, для его ликвидации привлекали 105 специалистов и 29 единиц техники.