К тушению природного пожара в Крыму привлекли больше 300 человек

Природный пожар охватил крымский горный хребет Тепе-Оба на южном берегу полуострова. Огонь распространился на площадь 70 га, в том числе 25 га леса, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На месте работают сотрудники министерства, спасатели специализированного горного отряда, специалисты лесоохотничьих хозяйств и волонтеры. Всего к тушению привлечено 331 человек и 80 единиц техники, включая водовозы и беспилотники.

Власти организовали три боевых участка. Пожарные и добровольцы тушат огонь с помощью ранцевых огнетушителей, тракторы вспахивают землю по периметру, чтобы остановить распространение огня. Добровольцы подвозят воду в труднодоступные места на мотоциклах.