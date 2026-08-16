Крупнейший в истории Бельгии лесной пожар движется к границе с Германией

Крупнейший в истории Бельгии лесной пожар, который уже уничтожил 3 тыс. га, движется в сторону границы с Германией, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Пожар в национальном природном заповеднике От-Фань на востоке страны бушует с пятницы, к его тушению привлечены пожарные со всей Бельгии, а также их коллеги из Германии и Люксембурга. Также задействованы армия и местные фермеры.

Пожар стал рекордным для Бельгии, он более чем вдвое превзошел по площади возгорание 2011 года, когда сгорело около 1,4 тыс. га. В немецком Моншау возле бельгийской границы власти попросили жителей покинуть свои дома.

В то же время лесные пожары продолжаются и в других европейских странах. Два человека погибли в огне на греческом острове Саламин. В Арагоне (Испания) уничтожено 16,6 тыс. га леса.

Екатерина Наумова