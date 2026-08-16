Умерла Эрика Чхартишвили, жена писателя-иноагента Бориса Акунина

Жена писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом) Эрика Чхартишвили умерла. Об этом сообщило издание Zima Magazine.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Борис Акунин (признан в России иноагентом) (в центре) и его жена Эрика Чхартишвили (слева) (фото 2014 года)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Писатель Борис Акунин (признан в России иноагентом) (в центре) и его жена Эрика Чхартишвили (слева) (фото 2014 года)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Издание опубликовало некролог с заголовком «Прощай, Эрика». Из него следует, что переводчица и литературный редактор была тяжело больна и прошла «тяжелую химию».

Эрика Чхартишвили стала женой Бориса Акунина (признан в России иноагентом) в 1986 году. Эрика Чхартишвили была второй женой писателя. В марте этого года пара отпраздновала 40 лет совместной жизни. Эрика Чхартишвили редактировала книги мужа. Как сообщалось, Борис Акунин (признан в России иноагентом) создал «Азазель» — первый роман об Эрасте Фандорине — на спор с супругой.

С 2014 года Эрика Чхартишвили вместе с мужем жила в Великобритании. У Бориса Акунина (признан в России иноагентом) двойное гражданство. Писателю в декабре 2023 года инкриминировали распространение фейков об армии и призывы к терроризму. В январе 2024 года его объявили в розыск, а через месяц заочно арестовали. В июле 2025 года суд заочно приговорил писателя к 14 годам лишения свободы. В декабре суд назначил дополнительный год за нарушение порядка деятельности иноагента. Писатель вину не признает.