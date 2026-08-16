Пермский «Амкар» одержал четвертую победу в чемпионате

«Амкар Пермь» в первом матче на домашней арене в чемпионате дивизиона «Серебро» Второй лиги крупно обыграл «Динамо-Ставрополь». Встреча закончилась со счетом 5:1. Уже в первом тайме, хозяева поля забили четыре безответных мяча. Еще один гол был забит после перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Хет-трик оформил Дмитрий Усов, по разу отличились Кирилл Бурыкин и Владислав Игнатенко. В турнирной таблице «Амкар» делит первое-второе места с питерским «Зенитом-2». Следующий матч «Амкар» проведет 22 августа в Миассе протии местного «Торпедо».