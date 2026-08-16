«Крылья Советов» крупно проиграли махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ

В воскресенье, 16 августа, прошел матч 4-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Динамо» из Махачкалы. Игра завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В составе хозяев отличился Иван Олейников. У гостей мячи забили Андрес Аларкон, Никита Глушков, Даниил Лесовой и Гамид Агаларов.

Махачкалинское «Динамо» одержало третью победу в сезоне, набрав 9 очков. Коллектив из Дагестана поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд в РПЛ. Самарская команда с двумя очками находится на 14-й позиции.

Андрей Сазонов