Первый электромобиль Ferrari продан на аукционе за рекордные $40 млн
На аукционе Sotheby’s в Калифорнии впервые продан полностью электрический автомобиль Ferrari Luce. Эксклюзивный экземпляр, получивший обозначение Chassis 0, ушел с молотка за $40 млн, что стало рекордной суммой для нового автомобиля, проданного на торгах, сообщает Bloomberg.
Этот единственный в мире автомобиль разработан в рамках программы Ferrari Tailor Made совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Luce оснащен четырьмя дверями и электросиловой установкой мощностью свыше 1000 л. с. Модель знаменует переход Ferrari от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.
Кузов Luce окрашен в специальный полуматовый оттенок Madreperla с уникальным перламутровым пигментом, меняющим цвет от зеленого до фиолетового в зависимости от освещения. В салоне используется швейцарская кожа Le Mans цвета Perla, а отдельные элементы интерьера впервые выполнены в оттенке Grigio Corvara. Кроме того, автомобиль имеет эксклюзивные колесные диски, тормозные суппорты и логотип Ferrari на оптически белом фоне.
Вырученные на аукционе средства поступят в благотворительный фонд The Ferrari Foundation, который занимается образовательными инициативами. Покупатель получит автомобиль в первом квартале 2027 года, а до этого Luce вернется в Италию, в Маранелло — центр Ferrari.
Итальянский автоконцерн Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель Ferrari Luce в Риме 26 мая 2026 года, объявив стоимость около €500 тыс. и максимальную скорость 310 км/ч. Акции Ferrari отреагировали на презентацию снижением на Миланской торговой бирже, где на минимуме котировки дешевели на 7,8% до €286 за акцию. Папа римский Лев XIV стал одним из первых обладателей Ferrari Luce, получив машину в подарок от делегации концерна во время визита в Кастель-Гандольфо.
Над внешним обликом электрокара Ferrari Luce работало бюро LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джонатана Айва. В дизайне интерьера Ferrari Luce, разработанном студией LoveFrom Джони Айва, использован подход, альтернативный доминированию больших сенсорных экранов, характерных для электрокаров Tesla. В салоне Ferrari Luce предусмотрена гибридная панель с аналоговыми и цифровыми приборами, а также физические тумблеры и кнопки для управления функциями.