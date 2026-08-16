Первый электромобиль Ferrari продан на аукционе за рекордные $40 млн

На аукционе Sotheby’s в Калифорнии впервые продан полностью электрический автомобиль Ferrari Luce. Эксклюзивный экземпляр, получивший обозначение Chassis 0, ушел с молотка за $40 млн, что стало рекордной суммой для нового автомобиля, проданного на торгах, сообщает Bloomberg.

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Этот единственный в мире автомобиль разработан в рамках программы Ferrari Tailor Made совместно со студией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Luce оснащен четырьмя дверями и электросиловой установкой мощностью свыше 1000 л. с. Модель знаменует переход Ferrari от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям.

Кузов Luce окрашен в специальный полуматовый оттенок Madreperla с уникальным перламутровым пигментом, меняющим цвет от зеленого до фиолетового в зависимости от освещения. В салоне используется швейцарская кожа Le Mans цвета Perla, а отдельные элементы интерьера впервые выполнены в оттенке Grigio Corvara. Кроме того, автомобиль имеет эксклюзивные колесные диски, тормозные суппорты и логотип Ferrari на оптически белом фоне.

Вырученные на аукционе средства поступят в благотворительный фонд The Ferrari Foundation, который занимается образовательными инициативами. Покупатель получит автомобиль в первом квартале 2027 года, а до этого Luce вернется в Италию, в Маранелло — центр Ferrari.