В Турции полиция нашла у участников религиозного движения 200 кг золота

В Турции в рамках расследования дела об отмывании денег силовики изъяли около 200 кг золотых слитков у брата лидера религиозной организации «Сулейманджилар» Алихана Куриша. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Обыски проходили в доме Хильми Туны Куриша, который является братом Алихана. Рыночная стоимость изъятого золота оценивается примерно в 1,34 млрд турецких лир (около $28 млн). Источник происхождения драгоценного металла пока не установлен.

13 августа в связи с этим делом были задержаны 38 человек, среди них — глава организации Алихан Куриш. Суд постановил арестовать 32 фигурантов, остальных отпустили под судебный контроль. По информации министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи, прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 43 человек, при этом часть из них находится за пределами страны.

В компаниях, подконтрольных секте, назначены внешние управляющие. «Сулейманджилар» — влиятельная религиозная организация (тарикат) в Турции, существующая с середины XX века. Она известна проведением курсов по изучению Корана и располагает крупными финансовыми ресурсами как внутри страны, так и за рубежом.