В Душанбе задержали подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ
В Душанбе с начала года задержали десять человек по подозрению в умышленном заражении людей ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает управление министерства внутренних дел по городу Душанбе. Все задержанные, утверждают в ведомстве, знали о своем диагнозе, но «умышленно вступали в интимные отношения», подвергая партнеров риску заразиться.
Одна из задержанных, девушка 25 лет, вступала в интимные отношения более чем с 20 людьми, которые могли заразиться от нее ВИЧ. Всего, по данным милиции, задержанные могли передать вирус более чем 60 людям.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о заражении ВИЧ (ст. 125 УК Таджикистана). Материалы направлены на рассмотрение в суд. В случае доказательства вины подозреваемым может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.
В феврале 2026 года в Казахстане задержали двух трансвеститов, которые, по данным департамента полиции Атырауской области, были осведомлены о наличии у них ВИЧ-инфекции, но продолжали оказывать платные интимные услуги. Задержанным грозит от пяти до десяти лет лишения свободы по уголовному делу о заражении человека ВИЧ-инфекцией.
Ранее, в ноябре 2025 года, в Нижнем Новгороде гражданина приговорили к 4,5 годам колонии за грабеж и попытку заражения сотрудницы полиции ВИЧ-инфекцией, когда он воткнул в её плечо иглу от шприца, зная о своём диагнозе. В марте 2025 года в Кабардино-Балкарии уголовное дело было передано в суд в отношении гендиректора ООО «Медис», врача-невролога и медсестры, где медсестре было предъявлено обвинение в заражении пяти отдыхающих ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.