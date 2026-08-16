В Душанбе задержали подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ

В Душанбе с начала года задержали десять человек по подозрению в умышленном заражении людей ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает управление министерства внутренних дел по городу Душанбе. Все задержанные, утверждают в ведомстве, знали о своем диагнозе, но «умышленно вступали в интимные отношения», подвергая партнеров риску заразиться.

Одна из задержанных, девушка 25 лет, вступала в интимные отношения более чем с 20 людьми, которые могли заразиться от нее ВИЧ. Всего, по данным милиции, задержанные могли передать вирус более чем 60 людям.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о заражении ВИЧ (ст. 125 УК Таджикистана). Материалы направлены на рассмотрение в суд. В случае доказательства вины подозреваемым может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.