ТЦ «Галактика» в Донецке сгорел после атаки ВСУ

Торговый центр «Галактика» в Донецке полностью уничтожен пожаром после ударов со стороны Украины. Огонь охватил всю площадь здания — более 14 тыс. кв. м, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, сохранявшаяся угроза повторных атак осложняла работу пожарных расчетов. Возгорание локализовали в 02:44 мск, а открытое горение полностью ликвидировали к 15:10.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Здание торгового центра получило такие повреждения, что фактически полностью уничтожено.