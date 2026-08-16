Sky News: Иран использовал фитнес-приложение для отслеживания военных США

Иран мог использовать данные мобильного фитнес-приложения Strava для отслеживания военных США и выбора целей для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Данные тренировок с американских баз публиковали более 1,3 тыс. пользователей, сообщает Sky News.

Данные фитнес-приложения позволяют определить распорядок дня на базах, перемещения военнослужащих и изменения в их размещении. Журналисты нашли аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crowne Plaza. Спустя шесть дней Иран ударил по отелю, были ранены два сотрудника Пентагона.

Как сообщает телеканал, на авиабазе Муваффак-ас-Салти в Иордании до начала войны военнослужащие США публиковали сотни тренировок. Во время перемирия более 70% маршрутов начинались или заканчивались у казарм в восточной части базы. 17 июля Иран ударил по этим казармам, погибли трое военных.

Пентагон после обращения Sky News направил журналистов в Центральное командование США (CENTCOM). Однако оно не ответило на запрос. Еще в 2018 году американские власти заявляли, что данные Strava могут использоваться для определения местонахождения военнослужащих. Применение функций геолокации было ограничено. Представитель Strava на запрос журналистов рассказал, что компания уделяет большое внимание безопасности и конфиденциальности пользователей.