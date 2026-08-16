17 августа в Татарстане ожидается до +20 градусов, местами сильный дождь и туман

В понедельник, 17 августа, на территории Татарстана ожидается до +20 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается небольшой и умеренный дождь, днем локально сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем местами возможна гроза. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем прогреется от +15 до +20 градусов.

В Казани ночью небольшой дождь, температура — от +9 до +11 градусов. Днем небольшой дождь, местами до умеренного, максимальная температура составит от +17 до +19 градусов.

Влас Северин