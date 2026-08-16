Брат экс-владельца «Хромой лошади» добился признания незаконным решения пермской мэрии

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции по спору индивидуального предпринимателя Вадима Зака с департаментом земельных отношений администрации Перми. Ранее господин Зак требовал признать незаконным решение ДЗО о продаже без торгов земельного участка по ул. Промышленной, 112в, площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. Сейчас участок находится в аренде у предпринимателя до 2070 года, на нем расположены принадлежащее ИП здание склада площадью 807,6 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Суд первой инстанции в этих требованиях отказал, так как пришел к выводу, что вид разрешенного использования земельного участка (под тепличное хозяйство) не соответствует фактическому использованию. В апелляции требования заявителя были удовлетворены.

Вадим Зак является братом Анатолия Зака, бизнесмена и бывшего совладельца клуба «Хромая лошадь». После пожара в помещении клуба, в результате которого погибли 156 человек, последний в 2013 году был осужден на десять лет лишения свободы. В 2018 году он освободился и уехал из России.