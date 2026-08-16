В Самаре тестируют новый низкопольный автобус на метане

В Самаре приступили к испытаниям городского автобуса Lotos-120C02 Neon — новинки от холдинга «РариТЭК». Транспортное средство, работающее на газомоторном топливе (метане), вышло на маршрут № 34: он связывает завод «Металлург» и Площадь Революции. О старте тестирования 15 августа 2026 года сообщили в компании «СамараАвтоГаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Автобус рассчитан примерно на 100 пассажиров. Его ключевое удобство — низкий пол без ступеней по всей длине салона, что упрощает посадку и высадку. В салоне предусмотрено 24 сидячих места: они выполнены из износостойких антивандальных материалов. Комфорт в поездке обеспечивают система кондиционирования, а в холодное время года — восемь жидкостных отопителей.

Для удобства пассажиров в автобусе реализована цифровая инфраструктура: возле сидений и на поручнях размещены USB-разъемы для зарядки гаджетов, также установлен WiFi-роутер. Информационное сопровождение поездки организовано с помощью электронных маршрутоуказателей, бегущих строк и медиапанелей. Безопасность поддерживает система видеонаблюдения.

У автобуса плавный ход за счет современной пневматической подвески в сочетании с автоматической коробкой передач. Транспорт дополнительно оснащен системой подсчета пассажиропотока: она поможет перевозчикам анализировать загруженность транспорта в разное время суток.

Георгий Портнов