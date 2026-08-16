В Забайкалье подтопило более 40 домов и 200 приусадебных участков
В Забайкальском крае из-за паводка подтоплены 43 жилых дома и 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Чернышевском муниципальном округе. Кроме жилых построек, паводок повредил три моста и размыл участок автомобильной дороги, что нарушило транспортное сообщение в четырех районах края. Введен режим чрезвычайной ситуации, а также особый правовой режим в Чите, Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском и Читинском округах.
Из зон подтопления в поселке Зудыра и селе Алеур эвакуировали 19 человек. Их разместили в безопасных пунктах. На помощь пострадавшим направлены дополнительные силы: всего работают 160 специалистов и 54 машины, включая 40 сотрудников МЧС, восемь автомобилей, три лодки и беспилотники. В зону бедствия прибыли поисково-спасательный отряд из шести человек и 20 сотрудников пожарно-спасательного отряда.
Подтопления зафиксированы в населенных пунктах Аксеново-Зилово, Урюм, Зудыра, Ульякан, Гаура, Укурей, Алеур, Бушулей, Кокуй, Усть-Наринзор и Джелонда. Вода затронула также приусадебные участки в указанных местах.
Режим ЧС регионального характера был введен в Забайкалье 14 августа 2026 года губернатором Александром Осиповым в связи с паводками, при этом предварительный ущерб дорогам и мостам оценивался в 350 млн рублей. Губернатор отметил, что погодные условия были сопоставимы с 2018 и 2021 годами, но количество подтопленных помещений сократилось с более чем тысячи до 95.
Забайкальский край летом 2026 года столкнулся со «сложным летом» с обильными осадками, в 2,5 раза превышающими нормальные значения. Власти региона возводят шесть дамб для защиты 45 тысяч человек, а финансирование на защиту от паводков с 2019 года увеличилось в 100 раз, до 2 млрд рублей.
Ранее, 12 августа 2026 года, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Чите из-за подтоплений домов после ливней, когда в четырех муниципальных округах Забайкальского края выпало до 56 мм осадков. В Чите было подтоплено шесть приусадебных участков.