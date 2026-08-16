В Забайкалье подтопило более 40 домов и 200 приусадебных участков

В Забайкальском крае из-за паводка подтоплены 43 жилых дома и 232 приусадебных участка в 12 населенных пунктах. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Чернышевском муниципальном округе. Кроме жилых построек, паводок повредил три моста и размыл участок автомобильной дороги, что нарушило транспортное сообщение в четырех районах края. Введен режим чрезвычайной ситуации, а также особый правовой режим в Чите, Чернышевском, Тунгокоченском, Красночикойском, Нерчинском и Читинском округах.

Из зон подтопления в поселке Зудыра и селе Алеур эвакуировали 19 человек. Их разместили в безопасных пунктах. На помощь пострадавшим направлены дополнительные силы: всего работают 160 специалистов и 54 машины, включая 40 сотрудников МЧС, восемь автомобилей, три лодки и беспилотники. В зону бедствия прибыли поисково-спасательный отряд из шести человек и 20 сотрудников пожарно-спасательного отряда.

Подтопления зафиксированы в населенных пунктах Аксеново-Зилово, Урюм, Зудыра, Ульякан, Гаура, Укурей, Алеур, Бушулей, Кокуй, Усть-Наринзор и Джелонда. Вода затронула также приусадебные участки в указанных местах.