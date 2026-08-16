На капремонт дороги по проезду Соляное в Чебоксарах выделили 133,4 млн рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги по проезду Соляное в Чебоксарах выделили 133,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать проезжую часть и тротуары, обустроить остановку, установить светофоры и новые опоры освещения, а также привести в порядок примыкания и пересечения. Кроме того, на дороге появятся новые знаки, барьерные ограждения и свежая разметка.

Работы начнутся 20 апреля 2028 года и должны завершиться к 30 сентября.

Влас Северин