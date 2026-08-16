Пермского производителя кабелей не допустили к участию в госзакупке

ООО «Камский кабель» не допустили к участию в госзакупке по запросу цен на право заключение договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО «Россети Сибирь». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 116,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно протоколу, компанию не допустили к торгам из-за нарушения требований к участникам закупки. В частности, речь идет об ошибках в заполнении документов. Кроме «Камкабеля» в закупке участвовала еще одна компания — ООО «Стройэнергосистемы». Она также не была допущена к участию.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.