СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Пермском крае

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Как сообщает пресс-служба управления, оно было возбуждено после аварии с автобусом. По предварительной информации, его водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии пострадали два ребенка и пять взрослых. Как сообщил в соцсеятях глава Березников Алексей Козаченко, им оказана медицинская помощь, потерпевшие получают амбулаторное лечение. Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края