В Самарской области в дорожных авариях пострадали пять человек

В субботу, 15 августа, на территории Самарской области зарегистрировано пять ДТП, в результате которых пострадали пять человек, включая двух детей. За минувшие сутки сотрудники ведомства выявили 480 нарушений ПДД РФ, среди них 13 случаев нарушения правил перевозки детей и 18 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Самарской области Фото: ГУ МВД по Самарской области

Одно из происшествий случилось в Октябрьском районе Самары. По предварительной информации, в 17:50 (MSK+1) 27-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по улице Потапова со стороны Московского шоссе в направлении Кольцевой улицы, сбил мальчика. В момент аварии ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте. Несовершеннолетний был госпитализирован.

Еще одно ДТП зафиксировано в Похвистнево. В 11:20 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Granta, нарушила правила остановки и стоянки: она не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение машины. В результате автомобиль наехал на 68-летнего мужчину, который находился на тротуаре у дома 149 по Революционной улице. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства аварий.

Георгий Портнов