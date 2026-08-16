Казань вошла в топ-5 городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье
В июне 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке Казани увеличилась на 1,4% — до 238,6 тыс. рублей, сообщает «РБК Недвижимость».
По темпам подорожания столица Татарстана заняла пятое место среди городов-миллионников, обогнав Москву, где рост составил 1%.
Лидером рейтинга стал Красноярск с показателем 1,8% (149,3 тыс. рублей за кв. м). В топ-5 также вошли Екатеринбург (1,7%, до 168,7 тыс. рублей), Нижний Новгород (1,7%, до 186,4 тыс. рублей) и Челябинск (1,5%, до 124,2 тыс. рублей).