Росприроднадзор требует с экс-владельца ИК «Ермак» возместить ущерб, окружающей среде

Западно-Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к бизнесмену Михаилу Матвееву. Согласно материалам дела, ведомство требует взыскать с него вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, в размере 4,87 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В судебном акте указано, что представитель ответчика возражает против удовлетворения исковых требований, а также заявил ходатайство о допросе экспертов ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО» в качестве свидетелей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, к делу привлечены Пермский муниципальный округ, ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», краевое минприроды, а также администрация Култаевского сельского поселения. Следующее заседание по делу назначено на 19 августа.

По данным Rusprofile, Михаил Матвеев является соучредителем трех ныне действующих организаций, включая ООО «Компания МВМ», занимающееся арендой и управлением имуществом, ООО «СЗ “МВМ-Девелопмент”» и ООО «Зоомаркет-Опт». До 2020 года господин Матвеев владел 28,8% акций ПАО «ИК “Ермак”», также ему принадлежало 43% долей в ООО «Ермак Брокер».