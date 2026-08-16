Экспорт АПК Оренбуржья вырос на 88 %

Оренбургская область заняла второе место в Приволжском федеральном округе по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса — показатель достиг 302,4 млн долларов. Это на 88 % выше уровня аналогичного периода 2024 года. Только за август 2025 года объем поставок составил 160,9 млн долларов, сообщили в региональных органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Регион последовательно расширяет географию сбыта. Наряду с ключевыми партнерами — Китаем, Индией и странами СНГ — в 2025 году Оренбургская область вышла на 11 новых рынков, среди которых Гвинея, Босния и Герцеговина, Филиппины и ЮАР. Местные предприятия уже прорабатывают логистические схемы для работы на этих площадках.

Основной вклад в рост экспортных показателей вносят производители зерновых и зернобобовых культур, а также предприятия масложировой, рыбной и молочной отраслей. Развитие агропромышленного комплекса напрямую влияет на экономику сельских территорий региона. Власти продолжают расширять экспортные цепочки и формировать новые возможности для оренбургских аграриев.

Георгий Портнов