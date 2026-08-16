Хоккеисты «Ижстали» обыграли пермский «Молот» в контрольном матче перед ВХЛ

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу над пермским «Молотом» в контрольном матче перед стартом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба ижевского коллектива.

Матч проходил в крытом катке «Олимпиец» в Ижевске 15 августа. «Сегодня снова дозвонились до камбэчной — отыгрались с 0:2»,— говорится в сообщении. Победную шайбу в дополнительное время забил нападающий «сталеваров» Семен Асташевский.

Первый матч ВХЛ «Ижсталь» проведет дома 5 сентября против «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга.