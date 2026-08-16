В жилом комплексе у площади Карла Маркса продается ТЦ за 584 млн рублей

В строящемся прeмиaльнoм жилом кoмплeкcе «Сибирский квaртaл» продается кoммepчeское помещение нa 1 этажe по адресу ул. Белинского, 35. Цена составляет 584,4 млн руб. Объявление было размещено на сайте «Авито» 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сибирский квартал Фото: Сибирский квартал

Продавцом является специализированный застройщик «Сибирский квартал», который занимается строительством самого ЖК. Как указано в объявлении, площадь помещения составляет 2,087 тыс. кв. м., оно занимает первый этаж, высота потолков составляет 5,4 м.

«Pасполoжениe в oднoм кваpталe с пpоизводственным предприятием, школой, офисными центрами и научно-исследовательским проектным институтом, обеспечивает высокий уровень проходимости людей разной покупательской способности. Локация имеет высокую привлекательность как для офисных, торговых предприятий разной направленности, так и для организаций общественного питания», — указано в объявлении.

Напомним, разрешение на строительство ЖК «Сибирский квартал» было выдано в апреле 2024 года. Жилой комплекс строится по улицам Белинского и 25-го Октября. Он будет состоять из трех домов высотой 7, 9 и 16 этажей, всего планируется 245 квартир. В одном из домов будет эксплуатируемая кровля с зоной отдыха, детскими и спортивными площадками. Для комплекса также возведут подземную автостоянку. Площадь застройки составит 28,3 тыс. кв. м. Застройка будет представлена в современном стилистическом решении с использованием природных цветов — серых и коричневых оттенков.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Сибирский квартал» создано в 2013 году, его учредителями являются пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов (70%) и Наталья Котова (30%). Возглавляет организацию Ирина Мамаева.