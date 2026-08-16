В Прикамье рассмотрят еще два дела о публикации материалов о применении БПЛА

В регионе возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 11.9 закона «Об административных нарушениях в Пермском крае», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Эта статья предусматривает наказание за неисполнение решений оперштаба, в том числе и за публикацию данных о применении беспилотников на территории Пермского края, результатах их атак, а также дислокации и применении средств ПВО и РЭБ. Также собеседники отмечают, что на рассмотрении компетентных органов находится еще несколько материалов по этому составу правонарушения, процессуальные решения по ним пока не приняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ранее министерство территориальной безопасности региона сообщило о первом случае наказания по этому составу администратора одного из телеграм-каналов. В апреле текущего года он опубликовал изображения о результатах применения беспилотников. Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет о жителе Перми Сергее Крестьянинове. Решение о назначении ему административного наказания в виде штрафа было вынесено 27 июля текущего года. Санкция ч. 1 ст. 11.9 предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа от 3 до 4 тыс. руб.