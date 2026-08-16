В Прикамье рассмотрят еще два дела о публикации материалов о применении БПЛА
В регионе возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 11.9 закона «Об административных нарушениях в Пермском крае», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Эта статья предусматривает наказание за неисполнение решений оперштаба, в том числе и за публикацию данных о применении беспилотников на территории Пермского края, результатах их атак, а также дислокации и применении средств ПВО и РЭБ. Также собеседники отмечают, что на рассмотрении компетентных органов находится еще несколько материалов по этому составу правонарушения, процессуальные решения по ним пока не приняты.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Ранее министерство территориальной безопасности региона сообщило о первом случае наказания по этому составу администратора одного из телеграм-каналов. В апреле текущего года он опубликовал изображения о результатах применения беспилотников. Как выяснил «Ъ-Прикамье», речь идет о жителе Перми Сергее Крестьянинове. Решение о назначении ему административного наказания в виде штрафа было вынесено 27 июля текущего года. Санкция ч. 1 ст. 11.9 предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа от 3 до 4 тыс. руб.