Пять тысяч незаконных конструкций убрали в Саратове за полтора года

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с комитетом муниципального контроля администрации Саратова. Подробностями глава региона поделился в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Представители мэрии отчитались о результатах борьбы с незаконными ларьками, рекламными конструкциями и автостоянками. Кампания стартовала в 2024 году. Начали с уборки въездов в Саратов. «Сегодня мероприятия проводятся уже во всех крупных городах региона, и этот вопрос находится на личном контроле муниципальных глав и комиссии областного правительства»,— заверил господин Бусаргин.

С января 2025 года с улиц областного центра убрали 4,74 тыс. незаконных сооружений. Около половины снесли в этом году. Иски относительно еще 260 объектов рассматривают суды.

Дарья Васенина