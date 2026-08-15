КамАЗ ведет разработку беспилотных автобусов

КамАЗ ведет работы по созданию пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Появление беспилотных автобусов на дорогах будет происходить поэтапно, с учетом опыта эксплуатации беспилотных грузовиков и по мере разработки нормативной базы, уточнили в компании.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявлял, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Анар Зейналов