«Родина» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 15 августа, прошел матч 4-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московская «Родина» и тольяттинский «Акрон». Игра завершилась со счетом 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В составе хозяев трижды отличился Артем Максименко. У гостей мячи забили Стефан Лончар, Жилсон Беншимол и Кевин Аревало.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка. «Акрон» с двумя баллами располагается на 15-й строчке.

Андрей Сазонов