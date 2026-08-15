Защитник Юрий Горшков вернулся в «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оформил возвращение защитника Юрия Горшкова: стороны заключили соглашение сроком на три года. Как уточнили в пресс-службе волжан, трансфер согласован с петербургским «Зенитом». Официальное объявление сделано 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

В 2020 году Юрий Горшков пришел в «Крылья Советов» из «Чертаново» и за четыре сезона закрепился в составе, проведя 147 матчей, в которых отличился девятью голами и 19 результативными передачами. В 2024 году футболист перешел в «Зенит», где в минувшем сезоне принял участие в семи играх Российской премьер-лиги (один гол) и девяти встречах Кубка России (один мяч и одна передача). В активе игрока также девять матчей за национальную сборную с одной голевой передачей.

В руководстве «Крыльев Советов» подчеркивают стратегическую значимость подписания. По словам генерального директора клуба Тархана Джабраилова, сделка получилась непростой, но позволила усилить состав без прямых финансовых затрат. Ключевым преимуществом Горшкова в клубе считают его универсальность: игрок способен действовать как на позиции левого защитника, так и в центре полузащиты, что расширяет тактические возможности тренерского штаба.

Георгий Портнов