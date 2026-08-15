Пермский «Молот» проиграл второй контрольный матч в межсезонье

Во втором контрольном матче хоккеисты «Молота» уступили в гостях ХК «Ижсталь» 3:4. Первый период остался за пермской командой, голы забили Владимир Шлыков и Николай Аверин. Хозяева сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. «Молот» за полминуты до сирены об окончании основного времени матча выровнял ситуацию 3:3. Гол на счету Игоря Зенчикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Однако в овертайме «Ижсталь» реализовала большинство и вырвала победу. Напомним, что в первой товарищеской игре «Молот» в Кирово-Чепецке уступил местной «Олимпии» 0:1. Согласно плану подготовки, пермская команда сыграет 18 августа дома. Соперником «Молота» будет «Ижсталь».