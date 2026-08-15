В лагерях Кировской области за два месяца отдохнули 44 тысячи детей

За два месяца летней оздоровительной кампании в лагерях Кировской области отдохнули более 44 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В этот период в области работали 430 лагерей с дневным пребыванием, 23 загородных лагеря, два лагеря на базе санаторно-курортных учреждений и один палаточный лагерь.

«Ключевым фактором высокого качества летнего отдыха остается слаженная работа всех задействованных структур, представителей общественности и родительского сообщества»,— отметила министр образования Кировской области Наталия Бастрикова.

Отмечается, что специалисты контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, организацию питания. В лагерях проводятся тренировки по действиям при нештатных ситуациях.

Анар Зейналов