С начала года в Перми рассмотрено свыше 60 дел об оставлении места службы

В Пермский гарнизонный военный суд с начала года поступило 101 дело в отношении лиц, обвиняемых по ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы свыше одного месяца период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Соответствующие данные содержатся в картотеке суда. По подсчетам «Ъ-Прикамье», 66 дел уже рассмотрены по существу. Тексты приговоров не публикуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Напомним, ч. 5 ст. 337 УК РФ была введена 24 сентября 2022 года, через три дня после объявления в РФ частичной мобилизации. Санкция статьи составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.