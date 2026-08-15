Глава Оренбуржья инициировал проверки АЗС и контроль цен на топливо

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил о принятых дополнительных мерах для стабилизации ситуации с обеспечением топливом в регионе. Поводом для этого стали жалобы жителей в социальных сетях: не все автозаправочные станции соблюдают ограничения, введенные оперативным штабом правительства области. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По словам Евгения Солнцева, ограничения были введены как вынужденная мера — она призвана не допустить ажиотажа на АЗС и обеспечить бесперебойную работу экстренных служб и общественного транспорта. Губернатор подчеркнул, что ситуация носит временный характер и после настройки логистики привычный режим работы будет восстановлен.

Евгений Солнцев инициировал направление письма в прокуратуру Оренбургской области для усиления контроля за соблюдением решений оперштаба на АЗС. Также он поручил министерству промышленности и энергетики региона организовать ежедневный мониторинг ситуации, включая выезды на заправки и контроль исполнения новых требований.

Кроме того, губернатор распорядился направить жалобу в УФАС России по Оренбургской области для проведения дополнительных проверок обоснованности цен на горюче смазочные материалы. Перед этим Евгений Солнцев встретился в Москве с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Топливообеспечение Оренбургской области находится в фокусе внимания федеральных властей: профильным ведомствам поручено принять дополнительные меры по поставкам горючего в регион. Губернатор Оренбургской области поблагодарил волонтеров, помогающих координировать процессы на АЗС, и жителей области за понимание сложившейся ситуации.

Георгий Портнов