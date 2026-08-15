В Самаре из-за ракетной атаки задержаны и отменены 16 авиарейсов
Задержка и отмена 16 рейсов произошла в Самаре в субботу, 15 августа. Информация размещена на сайте аэропорта Курумоч.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
В частности, задержаны рейсы из Самары в Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Нижневартовск, Махачкалу. Отменен вылет самолета в Москву.
Кроме того, задерживается прибытие рейсов в Самару из Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ноябрьска, Нижневартовска, Сухума и Батуми. Также отменен самолет из Москвы в Самару.
Проблема с прибытием и отправлением рейсов связана с ограничениями из-за воздушной тревоги.
Утром в субботу ракеты атаковали самарское предприятие. Повреждена промышленная инфраструктура.
В результате ракетной атаки на регион пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас ограничения в аэропорту Курумоч сняты. Аэровокзал работает в штатном режиме.