Лицензию на использование Кунгурской пещеры получит структура прикамских властей

Комиссия федерального агентства по недропользованию единогласно рекомендовала выдать лицензию ГБУ ПК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» на пользование недрами для создания особо охраняемого геологического объекта «Кунгурская ледяная пещера». Об этом сообщает министерство природных ресурсов Пермского края. «Получение лицензии позволит вести регулируемую деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ и обеспечит правовой механизм для сохранения уникального природного комплекса», - говорится в сообщении. Ранее сотрудники минприроды, администрации Кунгура и надзорных органов провели комиссионный осмотр объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, ранее Роснедра прекратили действие лицензии у предыдущего недропользователя, ООО «Сталагмит-Экскурс». Причиной стало нарушение законодательства при использовании объекта. 30 июля Пермский краевой суд признал незаконным право собственности ООО на экскурсионную тропу и инженерные коммуникации.