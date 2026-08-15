Пермская спортсменка Кира Манохина стала чемпионкой Европы

Представительница Прикамья Кира Манохина завоевала золото чемпионата континента по плаванью на стартах в Париже. Cборная РФ победила в плавании в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Против пермской спортсменки, которая завершала эстафету, плыла рекордсменка мира на сотне вольным голландка Маррит Стенберген. 16-ти летняя пермячка удержала преимущество в 0,1 секунды, и сборная России выиграла первую эстафету, оставив голландцев вторыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

По итогам соревнований российские пловцы установили новый рекорд чемпионата Европы. Команда России продемонстрировала результат в 3 минуты 19,95 секунды. Это четвертая золотая медаль россиян на турнире, а Кира Манохина ранее завоевала в Париже бронзу в женской эстафете.