Госкомитет Татарстана по туризму возглавила Оксана Саргина

Заместитель директора по развитию туризма и рекреации Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина назначена председателем Государственного комитета Татарстана по туризму. Об этом стало известно на совещании в Доме правительства республики.

Ранее госпожа Саргина занимала пост генерального директора АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан».

В конце июля с поста главы комитета ушел Сергей Иванов. Он назначен первым заместителем генерального директора корпорации «Туризм.РФ», где будет курировать проект «Казань марина» и федеральные туристические программы.

Анар Зейналов