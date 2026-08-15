Житель Удмуртии разбил витрину в ломбарде и вынес украшения на 300 тысяч рублей

40-летнего жителя Воткинска обвинили в разбое (ст. 162 УК) после нападения с ножом в ломбарде в Ижевске. Как сообщили в МВД по Удмуртии, ущерб комиссионке составил 300 тыс. руб.

Это произошло вечером 11 августа на улице Молодежной. Фигурант, надев кепку и капюшон, зашел в комиссионный магазин, достал нож и его рукояткой разбил витрину, забрал из нее пять золотых цепочек и два браслета, после чего скрылся.

Полицейские задержали налетчика по месту временного проживания в столице Удмуртии. В квартире обнаружили похищенные украшения. На мужчину завели уголовное дело о разбое (ст. 162 УК). По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.