Мэрия Перми добивается сноса пристройки к объекту культурного наследия

Арбитражный суд Пермского края рассматривает иск департамента земельных отношений администрации Перми о демонтаже пристройки к фасаду здания по адресу ул. Пермская, 43. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Земельный участок, занятый предположительно незаконной пристройкой, занимает площадь 77 кв. м.

Ответчиками по делу выступают ООО «Скай-Риэлти» и индивидуальный предприниматель Никита Данилов. Заявление было подано 11 декабря 2025 года, после чего судебные разбирательства несколько раз откладывались. Следующее заседание назначено на 1 октября. Кроме того, на заседании 22 июля суд обязал стороны провести совместный осмотр объекта, составить акт и представить результаты в суд.

Как сказано в соцсетях инспекции по охране ОКН Пермского края, «Дом жилой», расположенный по адресу ул. Пермская, 43, был построен в 1928 г. Он был одним из первых коммунальных многоквартирных домов в Перми. В 1970-е гг. Здесь работало областное управление торговли. Сейчас здание является объектом культурного наследия. Согласно сервису «Яндекс-карты», в нем располагается отделение банка «Уралсиб».

По данным Rusprofile, ООО «Скай-Риэлти» зарегистрировано в Перми 10 февраля 2022 года и работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Учредителем и руководителем компании является Никита Данилов. Выручка компании в 2025 году составила 7,4 млн руб.