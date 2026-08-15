В Перми полиция проводит проверку после стрельбы на Гайве

Отдел полиции № 5 (обслуживает территорию Орджоникидзевского района Перми) проводит проверку в отношении местного жителя, открывшего стрельбу из пневматической винтовки на ул. Маршала Толбухина. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, 14 августа в отдел полиции поступило сообщение о повреждении машины. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что выстрелом из пневматической винтовки у автомобиля было разбито боковое стекло. Стрелок, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Позже выяснилось, что в результате стрельбы ранения получили 30-летний мужчина и 15-летний подросток, которые обратились за медицинской помощью. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.