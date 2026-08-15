Помещения в Доме печати в Волгограде снова выставлены на продажу за 6 млн

В Волгограде снова выставили на торги помещения в бывшем Доме печати на ул. Коммунистической, 11. Два нежилых помещения на седьмом и 11 этажах общей площадью 96,5 кв. м продают за 5,95 млн руб. Минимальная цена с учетом НДС составляет 297,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Торги объявлены 13 августа, итоги подведут 15 сентября. Предыдущий аукцион 4 августа не состоялся из-за отсутствия заявок.

Дом печати, построенный в 1960 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Изначально планировалось 17 этажей, но возвели только 14. До 2000-х годов в доме находились редакции местных газет.

В 2014 году из здания съехали последние арендаторы. С тех пор дом пытались продать, но покупателя так и не нашли.

Нина Шевченко