Черноземье 14.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 15—16 августа Австралийский доллар 59,7563 Английский фунт 114,1948 Белорусский рубль 28,2702 Гонконгский доллар* 10,7721 Дирхам ОАЭ 23,0211 Доллар США 84,5449 Евро 97,5141 Индийская рупия** 88,5971 Казахстанский тенге** 18,1743 Канадский доллар 60,6578 Китайский юань 12,4789 СДР 115,4748 Сингапурский доллар 66,0507 Турецкая лира* 17,7136 Украинская гривна* 18,9113 Шведская крона* 88,4201 Швейцарский франк 103,9146 Японская иена** 53,0461 *За 10. **За 100.