Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 15—16 августа

Австралийский доллар 59,7563
Английский фунт 114,1948
Белорусский рубль 28,2702
Гонконгский доллар* 10,7721
Дирхам ОАЭ 23,0211
Доллар США 84,5449
Евро 97,5141
Индийская рупия** 88,5971
Казахстанский тенге** 18,1743
Канадский доллар 60,6578
Китайский юань 12,4789
СДР 115,4748
Сингапурский доллар 66,0507
Турецкая лира* 17,7136
Украинская гривна* 18,9113
Шведская крона* 88,4201
Швейцарский франк 103,9146
Японская иена** 53,0461

*За 10. **За 100.