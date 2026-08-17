В Черноземье 18 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +31°C

Во вторник, 18 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +18°C до +31°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +21°C, днем поднимется до +31°C, вечером опустится до +28°C, а ночью будет +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем воздух прогреется до +30°C, вечером ожидается +27°C, а ночью температура сохранится на уровне +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +20°C, днем будет до +30°C, вечером — +26°C, а ночью температура опустится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +28°C, вечером будет +26°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +18°C, днем — +27°C, вечером столбик термометра покажет до +24°C, а ночью — +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +19°C, днем — +27°C, вечером — +25°C, а ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер до 3 м/с.

Денис Данилов