В Черноземье 17 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +30°C

В понедельник, 17 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +17°C до +30°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +30°C, вечером опустится до +26°C, а ночью будет +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем воздух прогреется до +29°C, вечером ожидается +26°C, а ночью температура сохранится на уровне +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +19°C, днем будет до +29°C, вечером — +25°C, а ночью температура опустится до +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +27°C, вечером будет +24°C, а ночью — +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +27°C, вечером столбик термометра покажет до +24°C, а ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +19°C, днем — +27°C, вечером — +24°C, а ночью столбик термометра опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

Денис Данилов