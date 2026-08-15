В Черноземье 16 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +28°C

В воскресенье, 16 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. В ряде областей возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +17°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем поднимется до +28°C, вечером опустится до +24°C, а ночью будет +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +27°C, вечером ожидается +24°C, а ночью температура сохранится на уровне +17°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +17°C, днем — +27°C, вечером — +24°C, а ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +25°C, вечером будет +23°C, а ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +26°C, вечером столбик термометра покажет до +24°C, а ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +17°C, днем — +23°C, вечером — +21°C, а ночью — +16°C. Возможны осадки в виде дождя в первой половине дня. Ветер до 4 м/с.

Денис Данилов