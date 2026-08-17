Где оформить семейную ипотеку со ставкой от 3,9% в Воронеже

Строительная компания ВЫБОР совместно с банками-партнерами объявила о запуске программы субсидирования ипотечных ставок. Специальные условия распространяются на квартиры в позиции 1 жилого комплекса «Май» на проспекте Патриотов.

В рамках новой программы покупателям доступны выгодные условия кредитования на весь период:

Фиксация сниженной процентной ставки на весь срок кредитования позволяет значительно уменьшить ежемесячные платежи и сделать покупку нового жилья финансово комфортной.

Позиция 1 в ЖК «Май» сдается с чистовой отделкой в 4-м квартале этого года (передача ключей в 1-м кв. 2027 г). Территория комплекса будет закрытой. Для удобства жителей в соседней позиции 7 расположатся подземный паркинг, индивидуальные кладовые и ритейл.

ЖК «Май» – новый жилой комплекс, удачно сочетающий в себе ритм динамичного города и близость к природе. Ощущение легкости, видовые квартиры с большим количеством естественного света и благоустроенная дворовая территория делают комплекс притягательным местом для комфортной жизни.

Дома возводятся в Юго-Западном районе со сложившейся социальной инфраструктурой. Буквально в нескольких минутах езды на автомобиле расположены муниципальные школы, детсады, поликлиника и Воронежский институт МВД России.

Для поклонников отдыха на свежем воздухе локация предлагает прекрасное природное окружение: в непосредственной близости находятся скверы и лесопарковые зоны, а живописный берег реки Дон расположен всего в километре от дома.

ВЫБОР открыл на территории ЖК «Май» мобильный офис продаж. Без лишних разъездов гости могут лично оценить локацию и окружение комплекса, выбрать подходящую планировку, получить консультацию менеджера и сразу заключить договор.

Узнать подробности о программе субсидирования, подборе планировок и условиях бронирования можно на официальном сайте компании ВЫБОР, по телефону 8 (800) 300-76-75 или в офисах продаж:

• ул. Вл. Невского, 19

• пр-т Патриотов, 58А (на въезде в ЖК «Май»)

Спецпредложения ограничены, действуют до 31 августа 2026 г.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки проведения акций.

Долевое строительство. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Май» расположен по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, кадастровый номер: 36:34:0504032:761. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344.