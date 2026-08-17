Где оформить семейную ипотеку со ставкой от 3,9% в Воронеже
Строительная компания ВЫБОР совместно с банками-партнерами объявила о запуске программы субсидирования ипотечных ставок. Специальные условия распространяются на квартиры в позиции 1 жилого комплекса «Май» на проспекте Патриотов.
Фото: Выбор
В рамках новой программы покупателям доступны выгодные условия кредитования на весь период:
- семейная ипотека – по ставке от 3,9% (Совкомбанк) и от 4,6% (Сбербанк);
- базовая ипотека – по ставке от 12,49% (Совкомбанк) и от 13, 9% (Сбербанк).
Фиксация сниженной процентной ставки на весь срок кредитования позволяет значительно уменьшить ежемесячные платежи и сделать покупку нового жилья финансово комфортной.
Большая часть квартир – видовые
Фото: ВЫБОР
Готовые решения
Позиция 1 в ЖК «Май» сдается с чистовой отделкой в 4-м квартале этого года (передача ключей в 1-м кв. 2027 г). Территория комплекса будет закрытой. Для удобства жителей в соседней позиции 7 расположатся подземный паркинг, индивидуальные кладовые и ритейл.
Завершается благоустройство придомовой территории
Фото: ВЫБОР
Атмосфера «Мая» и возможности района
ЖК «Май» – новый жилой комплекс, удачно сочетающий в себе ритм динамичного города и близость к природе. Ощущение легкости, видовые квартиры с большим количеством естественного света и благоустроенная дворовая территория делают комплекс притягательным местом для комфортной жизни.
Дома возводятся в Юго-Западном районе со сложившейся социальной инфраструктурой. Буквально в нескольких минутах езды на автомобиле расположены муниципальные школы, детсады, поликлиника и Воронежский институт МВД России.
Для поклонников отдыха на свежем воздухе локация предлагает прекрасное природное окружение: в непосредственной близости находятся скверы и лесопарковые зоны, а живописный берег реки Дон расположен всего в километре от дома.
Знакомство с ЖК и сделка — в один визит
ВЫБОР открыл на территории ЖК «Май» мобильный офис продаж. Без лишних разъездов гости могут лично оценить локацию и окружение комплекса, выбрать подходящую планировку, получить консультацию менеджера и сразу заключить договор.
Узнать подробности о программе субсидирования, подборе планировок и условиях бронирования можно на официальном сайте компании ВЫБОР, по телефону 8 (800) 300-76-75 или в офисах продаж:
• ул. Вл. Невского, 19
• пр-т Патриотов, 58А (на въезде в ЖК «Май»)
Спецпредложения ограничены, действуют до 31 августа 2026 г.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия и сроки проведения акций.
Долевое строительство. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Май» расположен по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, кадастровый номер: 36:34:0504032:761. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344.
Передача ключей запланирована на 1 кв. 2027 года
Фото: ВЫБОР
*ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА НА УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 18,671% ДО 18,709%.
Ставка 3,9% применяется при кредитовании по программе «Субсидия 2018 (Детская ипотека)» и присоединении заемщика с его согласия к акции «Выгодная ипотека с Халвой», при сроке кредита от 181 до 240 мес. Срок акции с 01.01.2024 года по 31.12.2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны в паспорте акции по ссылке https://prod-api.sovcombank.ru/documents/9248.
Кредит предоставляется на приобретение квартиры или таунхауса в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ» (ОГРН 1193668017344).
Информация действительна на 07.08.2026. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05 декабря 2014 г.)
Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Изучите все условия кредита в разделе Ипотечные программы/Ипотека с господдержкой для семей с детьми на сайте банка sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
*ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТА НА УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА ОТ 14,192% ДО 15,109%.
Ставка 12,49% применяется при кредитовании по программе «Новостройка» при условии заключения договоров страхования и присоединении заемщика с его согласия к акции «Выгодная ипотека с Халвой», при сроке кредитования от 60 до 180 мес. Срок акции с 01.01.2024 года по 31.12.2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения указаны в паспорте акции по ссылке https://prod-api.sovcombank.ru/documents/9248
Кредит предоставляется на приобретение квартиры (жилого помещения) или квартиры (жилого помещения, включая индивидуальные жилые дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса) с земельным участком в аккредитованных Банком объектах строительства у ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ» (ОГРН 1193668017344).
Информация действительна на 07.08.2026. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия Банка России №963 от 05 декабря 2014 г.)
Банк принимает решение о заключении кредитного договора на основании всей предоставленной информации в соответствии с требованиями к заемщикам. Изучите все условия кредита в разделе Ипотечные программы/Ипотека на новостройку на сайте банка sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Сбербанк
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 5,028 % ДО 18,349 %*.
Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: компании ВЫБОР и оформлении страхования жизни и здоровья, на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.
Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.
Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возврата 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.
Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.
Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно по 31.12.2030 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 15,326 % ДО 24,812 %.
Ставка от 13,9 % годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика – партнера Банка: компании ВЫБОР, при общем сроке кредита от 1 года до 30 лет, с учетом первоначального взноса от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.
Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 100 млн руб.
Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.
Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 22.07.2026 г. по 31.08.2026 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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ООО СЗ "ВЫБОР-ЗАПАД" (ИНН 3662275066)
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