Члены белгородской группировки получили сроки за бандитизм и убийство

Московский областной суд вынес приговор восьмерым участникам преступной группировки, которая занималась бандитизмом в Белгородской области. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, ключевые подсудимые Станислав Дементеев и Игорь Селютин получили по 17 лет лишения свободы со штрафами в 300 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще шестерым подсудимым — Степану Морозову, Константину Юрченко, Александру Бондареву, Геннадию Вислогузову, Роману Журавелю и Ренаду Хишбе — назначены сроки от 12 до 16 лет и штрафы от 400 до 600 тыс. руб. Наказания осужденным предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Участники банды совершили два убийства в 1997 и 2005 годах, а также похитили в 2015 году предпринимателя с целью получения выкупа в размере 2 млн руб. и незаконно завладели автомобилем. Свою преступную деятельность они осуществляли до задержания правоохранительными органами в апреле 2024 года.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», один из осужденных, Игорь Селютин, участвовал в специальной военной операции. По объявлению в розыск в 2004 году его нашли на передовой и заключили под стражу. Игорь Селютин являлся снайпером в стрелковом взводе и «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО». Еще один подсудимый, Станислав Дементеев, после описанных в уголовном деле событий стал священником. Он совершал богослужения и требы на приходе храма в честь Всех Святых в земле Российской просиявших в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Это не помогло ему избежать заключения под стражу.

Владимир Зоркий