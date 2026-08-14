В Прикамье актер из «Реальных пацанов» и кандидат в депутаты приговорен к 400 часам обязательных работ

Осинский районный суд вынес приговор в отношении предпринимателя, актера и кандидата в госдуму от «Справедливой России» Армена Бежаняна. Господин Бежанян обвинялся в нарушении правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба следствие оценило в 139 млн руб. Как сообщил сам господин Бежанян в соцсетях, его приговорили в 400 «общественных работ». Стоит отметить, что в российское уголовное законодательство не предусматривает такой вид наказания, согласно ст. 49 УК РФ осужденный может быть приговорен к обязательным работам. От наказания Армен Бежанян был освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. По словам господина Бежаняна, он намерен обжаловать приговор, поскольку не признает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Армена Бежаняна Фото: ВК Армена Бежаняна

Армен Бежанян известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». Он является учредителем и руководителем трех компаний, действующих в Осинском округе Пермского края. С 2019 года является депутатом местной думы от партии «Единая Россия». В ходе предвыборной кампании 2026 года он был выдвинут в качестве кандидата в Госдуму от «Справедливой России» по округу № 62 (Пермский).