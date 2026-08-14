«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

В пятницу, 14 августа, прошел матч 4-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Игра завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» отличился Андрей Касаджиков. У гостей мяч забил Алексей Батраков.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды пять набранных очков. «Локомотив» с тремя баллами располагается на 12-й строчке.

Андрей Сазонов