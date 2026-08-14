Прикамские газовики намерены добиться банкротства «Соликамской ТЭЦ»
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось с заявлением о признании несостоятельным ООО «Соликамская ТЭЦ», сообщает пресс-служба Арбитражного суда Пермского края. Предприятие задолжало «дочке» Газпрома свыше 950,23 млн руб. Заседание по рассмотрению обоснованности требований назначено на 19 августа.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
ООО «Соликамская ТЭЦ» принадлежит АО «Соликамскбумпром», занимается производством электрической и тепловой энергии. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года выручка от продажи ООО составила 3,269 млрд руб., чистый убыток — 24,45 млн руб. Весной этого года суд удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» к «Соликамской ТЭЦ» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» о взыскании свыше 630 млн руб.