Прикамские газовики намерены добиться банкротства «Соликамской ТЭЦ»

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось с заявлением о признании несостоятельным ООО «Соликамская ТЭЦ», сообщает пресс-служба Арбитражного суда Пермского края. Предприятие задолжало «дочке» Газпрома свыше 950,23 млн руб. Заседание по рассмотрению обоснованности требований назначено на 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

ООО «Соликамская ТЭЦ» принадлежит АО «Соликамскбумпром», занимается производством электрической и тепловой энергии. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам прошлого года выручка от продажи ООО составила 3,269 млрд руб., чистый убыток — 24,45 млн руб. Весной этого года суд удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» к «Соликамской ТЭЦ» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» о взыскании свыше 630 млн руб.